Кризис
Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге подешевела на 6,4%
11 июль 2017 (12:16)
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Екатеринбурге по итогам I полугодия 2017 года составила 14 тыс. 834 руб. в месяц, что на 6,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Аренда двухкомнатной квартиры в уральской столице за полгода подорожала на 6,6% (до 22 тыс. 516 руб.), трехкомнатной — на 3,3% (до 36 тыс. 119 руб.).
Аренда двухкомнатной квартиры в уральской столице за полгода подорожала на 6,6% (до 22 тыс. 516 руб.), трехкомнатной — на 3,3% (до 36 тыс. 119 руб.).
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