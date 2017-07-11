Кризис

Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге подешевела на 6,4%

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Екатеринбурге по итогам I полугодия 2017 года составила 14 тыс. 834 руб. в месяц, что на 6,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».



Аренда двухкомнатной квартиры в уральской столице за полгода подорожала на 6,6% (до 22 тыс. 516 руб.), трехкомнатной — на 3,3% (до 36 тыс. 119 руб.).

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