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Киев введет предварительную регистрацию для въезжающих на Украину россиян

Украина введет предварительную электронную регистрацию для граждан России, которые въезжают на территорию страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает РИА «Новости».



«Для граждан России будет реализована электронная система предварительной регистрации. То есть гражданин России, который имеет желание прибыть на территорию Украины, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины необходимые о себе данные, которые будет определять МИД», — сказал он.

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