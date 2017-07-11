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ГИБДД фиксирует рост числа ДТП из-за неисправных автомобилей

11 июль 2017 (11:16)

ГИБДД отмечает рост за последний год числа ДТП, связанных с техническими неисправностями транспортных средств, заявил заместитель начальника управления надзорной деятельности Госавтоинспекции Роман Мишуров.

«В последнее время, на протяжении прошлого года, мы фиксируем больше дорожно-транспортных происшествий, которые связаны с техническими неисправностями транспорт средств», — сказал Мишуров в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе агентства «Интерфакс».

По его словам, фиксируется рост ДТП «в том числе и с теми средствами, которые обязаны проходить осмотр, например с автобусами, которые перевозят пассажиров».

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