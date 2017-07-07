«Иннопром-2017»: территория «умных» технологий

В Екатеринбурге с 10 по 13 июля пройдет VIII международная выставка «Иннопром-2017». Всего в ней, по последним данным, участвуют более 20 стран — это свыше 600 компаний, из которых около 300 — российские. Пять стран представят свои национальные экспозиции: кроме страны-партнера Японии, это будут Индия, Германия, Южная Корея и Италия. Также выставку посетят делегации Китая, Швейцарии, Швеции, Дании, Франции, Великобритании, Турции, ОАЭ, Ирана, ЮАР и других государств. Всего за четыре дня выставки состоится более 150 открытых мероприятий.О своем участии в международной выставке сообщила Русская медная компания (РМК). В основу экспозиции предприятия ляжет концепция «Умная медь». Это стандарт высокотехнологичного, эффективного и ответственного производства, внедряемый компанией на своих предприятиях. Он заключается в сочетании современных технологий и ответственного отношения к окружающей среде для выпуска высококачественной медной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.«По традиции стенд компании обещает стать одним из самых ярких и масштабных на форуме. С использованием передовых современных экспозиционных технологий РМК представит здесь всю производственную цепочку — от добычи руды до выпуска готовой продукции. Посетители стенда РМК смогут побывать в театре технологий, посмотреть голографическое представление, совершить прогулку по предприятиям группы РМК с помощью виртуальной реальности и даже принять участие в виртуальном боксерском поединке», — говорится в сообщении.Как сообщают представители РМК, информация о социальных проектах РМК будет представлена посредством новейших высокотехнологичных мультимедиа. Для детей будет предусмотрена специальная зона, где в игровой форме они смогут узнать об экологических проектах компании.«Мы верим, что использование «умных» технологических процессов, этичное отношение к окружающей среде и соблюдение интересов территорий присутствия — это единственная экономически оправданная модель организации производства, которая позволит России конкурировать на мировой арене. Участвуя в выставке, мы хотим показать, как принципы «Умной меди» находят практическое применение на наших предприятиях, рассказать о конкретных результатах, которых нам удалось достичь в этой области, и о ближайших планах на будущее. Мы убеждены в том, что российская промышленность может быть прогрессивной, высокотехнологичной и конкурентоспособной», — прокомментировал президент Русской медной компании Всеволод Левин.Также о своем участии в международной выставке «Иннопром-2017» объявила и Группа ЧТПЗ. На мероприятии компанию представят акционеры Андрей Комаров и Александр Федоров, топ-менеджмент группы.Как сообщает пресс-служба компании, на выставке Группа ЧТПЗ презентует стенд, посвященный корпоративной образовательной программе «Будущее Белой металлургии».«В этом году выставка посвящена «умному», инновационному производству. С 2011 года наша компания занимается подготовкой кадров нового поколения для современного промышленного производства, и мы готовы делиться своим опытом, — комментирует генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Александр Грубман.По его словам, стенд, посвященный программе «Будущее Белой металлургии» — проекту по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для металлургической отрасли — уже стал «визитной карточкой» компании на Петербургском экономическом форуме, теперь мы хотим представить его вниманию гостей «Иннопрома». В основе композиции стенда арт-объекты, созданные студентами проекта «Будущее Белой металлургии» при участии медиахудожника Дмитрия Морозова, работающего в технологических жанрах: робототехнике, звуковом и научном искусстве.Концепция стенда Группы ЧТПЗ поддерживает тематику деловой программы компании на «Иннопроме». Директор по персоналу компании Светлана Кузьминых поделится опытом кадрового обеспечения на конференции «Работать на заводе мечты: как формируется HR-бренд ведущих предприятий России». Управляющий директор входящего в группу Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов примет участие в дискуссии «Презентация исследования «Оценка удовлетворённости работодателей системой кадрового обеспечения регионов». В рамках выставки компания планирует подписать ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в области образования.«Также в этом году Группа ЧТПЗ выступит генеральным партнером турнира INNOPROM GOLF CHALLENGE, который пройдет 8-9 июля при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Ассоциации гольфа России. Мероприятие соберет под эгидой гольфа ключевых участников выставки «Иннопром-2017»: представителей деловой и политической элиты России и зарубежных стран. Принимать турнир второй год подряд будет гольф-курорт Pine Creek Golf Resort», — рассказали представители предприятия.В рамках летнего трудоустройства 24 студента программы «Будущее Белой металлургии» станут волонтерами INNOPROM GOLF CHALLENGE 2017, где они будут оказывать помощь организаторам, гостям и участникам турнира. В рамках гольф-турнира гости Pine Creek Golf Resort смогут ознакомиться с произведениями из корпоративной коллекции Группы ЧТПЗ, насчитывающей более 400 живописных полотен, графических и скульптурных работ мастеров ХХ века, объединенных темой металлургии.Международная промышленная выставка «Иннопром-2017» будет проходить с 9 по 13 июля. В нынешнем году Япония является ее партнером. Как отмечают эксперты, проведение мероприятия позитивно сказывается на узнаваемости Свердловской области за границей, помогает привлечь иностранные инвестиции, а также расширить сотрудничество между уральскими и зарубежными предприятиями.