«ВИМ-Авиа»: амбиции за чужой счет

Уральский туристический рынок постепенно преодолевает проблемы, возникшие из-за отмены чартерных рейсов «ВИМ-Авиа». Между тем часть туристов до сих пор не дождалась компенсаций за сорванный отдых, туроператоры понесли серьезные финансовые потери и испытали значительные сложности при замене перевозчика, курорты Крыма и Краснодарского края не досчитались гостей. Эксперты отмечают, что причины сложившейся ситуации кроются в завышенных амбициях авиакомпании и недостаточном контроле за ее программами со стороны Росавиации.Напомним, задержки чартерных рейсов «ВИМ-Авиа», в том числе с вылетом из Екатеринбурга, начались в конце мая. Впоследствии перевозчик объявил о временном сокращении полетных программ: как выяснилось позднее, в отдельных случаях они продлятся до конца летнего сезона.На сегодняшний день, по словам представителей свердловского турбизнеса, большая часть проблем, возникших в результате срыва чартерной программы «ВИМ-Авиа», устранена. Несмотря на разгар сезона и нехватку бортов, туроператорам удалось найти замену перевозчику почти на все рейсы.«В течение последнего месяца ситуация была крайне сложной. Помимо несостоявшихся и задержанных в мае-июне вылетов, в Екатеринбурге возникла неразбериха вокруг авиакомпании NordStar, поставленной на замену «ВИМ-Авиа». Три чартера этой компании были отменены 4 июля, однако здесь туристы не пострадали: туроператор просто передал эти рейсы другому перевозчику. Сегодня все участники рынка, которых затронула проблема, вошли в расписание», — рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.В то же время последствия возникших на рынке сложностей устранены далеко не в полном объеме. Некоторые рейсы «ВИМ-Авиа» из уральских городов были отменены безвозвратно, а туроператоры, несущие по закону ответственность перед потребителями, успели выплатить компенсации далеко не всем. Так, множество претензий свердловчан поступило в адрес «НТК Интурист», и некоторые из них могут перерасти в судебные тяжбы.«Кому-то туроператор выплатил компенсации, а кому-то нет. Некоторым клиентам «НТК Интурист» начал предлагать рассрочки. Никакой прозрачности в действиях этой организации мы не видим: до сих пор график выплат на ее сайте не опубликован. Поэтому невозможно запустить механизм фингарантий: у людей нет оснований обратиться в страховую компанию. Получается, что закон о туризме опять не работает, в нем обнаружилось множество «дыр», — пояснил общественный уполномоченный по защите прав туристов в Свердловской области Вадим Винер.При этом эксперты отмечают, что проблемы, возникшие у «ВИМ-Авиа», могут испытать и другие перевозчики. Это подтверждают регулярные сообщения о задержках рейсов в российских аэропортах, число которых увеличилось в этом году вместе с ростом объемов чартерной перевозки.«Эти проблемы наблюдаются уже много лет, в том числе и у «ВИМ-Авиа». Дело в том, что бесперебойно летать в «высокий» сезон авиакомпания может, если корректно рассчитала нагрузку в соответствии с количеством бортов в своем парке. При этом, согласно действующим нормативам, обязательно необходимо иметь воздушные суда в резерве: не секрет, что авиапарк у наших компаний не очень новый, в лизинг берутся борта, отработавшие уже лет 10-15 в других странах. Но это невыгодно авиакомпаниям, которые хотят максимально задействовать все суда. Почему регулятор это допускает, почему контроль с ее стороны остается на таком низком уровне, совершенно непонятно», — рассказал УрБК один из участников рынка.По его словам, поскольку сегодня за все срывы рейсов перед потребителем отвечает туроператор, а не авиакомпания, некоторые перевозчики позволяют себе рисковать, заявляя нагрузку выше собственных возможностей.«В результате перевозчик зарабатывает, в то время как туристы остаются без отдыха, а операторские компании несут огромные потери. При этом Росавиация, которая могла бы урегулировать эти отношения и определить ответственность авиакомпаний перед потребителем, бездействует», — отметил собеседник агентства.Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что сложности, возникшие в этом сезоне у «ВИМ-Авиа», обнаруживают системные недостатки организации чартерной перевозки в России. И если сегодня у пострадавших туроператоров есть шанс справиться с обрушившейся на них финансовой нагрузкой, то в другой раз в аналогичной ситуации компании могут оказаться перед перспективой банкротства. Решением данной проблемы должно стать ужесточение контроля за перевозчиками со стороны Росавиации и введение ответственности авиакомпаний перед туристами за срыв их отдыха.