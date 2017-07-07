Кризис

В 2017 году число банкротств в России превысило 1 тыс. компаний в месяц

Число банкротств стабилизировалось в России в I полугодии 2017 года на уровне чуть больше 1 тыс. в месяц. Об этом говорится в сообщении на едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Суды в январе-июне 2017 года приняли 6 438 решений о несостоятельности компаний (включая крестьянско-фермерские хозяйства), это всего на 3% больше, чем в I полугодии 2016 года.



Суды в I квартале 2017 года привлекли к ответственности 279 лиц, контролирующих компании, признанные несостоятельными, что в 3 раза больше, чем в первом квартале 2016 года.



Одной из главных проблем эксперты считают то, что кредиторам сейчас редко удается получить компенсацию своих требований в результате банкротства компаний.



«Доля компаний, ничего не выплачивающих кредиторам, в последние годы стабильна, около 70%, вот и во II квартале их было 67%. Всего 4% требований кредиторов в реестре было удовлетворено по завершенным делам, эта доля также исторически не превышает 6%», — сказал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.



Среди регионов по числу банкротств лидирует Москва, на нее пришлось 18% всех решений о признании компаний несостоятельными в январе-июне 2017 года (1 187 решений). Темпы роста корпоративных банкротств оказались в столице значительно выше, чем в целом по России (+31% к I полугодию 2016 года). Самые высокие темпы роста банкротств компаний в Рязанской (+82% к I полугодию 2016 года) и Орловской области (+72%), Башкирии (+37%).



Распределение банкротств по отраслям за прошедшее полугодие практически не изменилось. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», из 30 тыс. компаний, которые на 23 июня находились в стадии конкурсного производства, 20% приходится на строительство, 18% — на оптовую торговлю, 12% — на сферу операций с недвижимым имуществом и 7% — на сельское хозяйство.



За 2016 год в России обанкротились 12 604 компании, что на 14% ниже, чем в 2015 году, и на 4% больше, чем в докризисном 2013 году.

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