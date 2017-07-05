Екатеринбург не вмещает гостей «Иннопрома»

В Екатеринбурге накануне проведения «Иннопрома-2017» остро встала проблема размещения делегаций участников и гостей мероприятия. Сегодня принимающей стороне приходится привлекать номерной фонд не только за чертой города и в других муниципалитетах региона, но и в Челябинской области. Эксперты отмечают, что завышенная концентрация приуроченных к выставке мероприятий стала причиной запредельной нагрузки как на инфраструктуру уральской столицы, так и на самих участников форума.Напомним, VIII международная выставка «Иннопром-2017» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Всего в ней, по последним данным, участвуют более 20 стран — это свыше 600 компаний, из которых около 300 — российские. Пять стран представят свои национальные экспозиции: кроме страны-партнера Японии, это будут Индия, Германия, Южная Корея и Италия. Также выставку посетят делегации Китая, Швейцарии, Швеции, Дании, Франции, Великобритании, Турции, ОАЭ, Ирана, ЮАР и других государств. Всего за четыре дня выставки состоится более 150 открытых мероприятий.О том, что заполняемость екатеринбургских гостиниц на время проведения в городе «Иннопрома» составляет 100%, врио главы региона Евгений Куйвашев сообщил еще в начале июня. Сегодня же ситуация обострилась до предела: гостей и участников выставки не могут вместить отели не только в Екатеринбурге, но и во всей Свердловской области.«Эта проблема возникает ежегодно и нарастает с увеличением известности «Иннопрома». На даты проведения выставки спрос на места размещения существенно превышает предложение. Поэтому расширяется география гостиниц: делегациям приходится ездить из загородных отелей, других городов региона и даже из Челябинской области. Но такой загрузка остается лишь 2-3 дня: потом она спадает. Поскольку в течение года в Екатеринбурге существует избыток мест в отелях, строить новые ради этих нескольких дней смысла нет», — рассказал исполнительный директор Клуба отельеров Свердловской области Виктор Салин.При этом, по словам генерального директора конгрессно-туристического холдинга «Визит Урал-Сибирь» Оксаны Трофимовой-Ниденталь, наибольшие сложности возникают с размещением vip-персон. И эту проблему не решить такими временными мерами, как расширение зоны трансфера и расселение в съемных квартирах и частном секторе.«Уровень гостей настолько высок, что четырех- и пятизвездных отелей очень не хватает. Это, конечно, признак роста всего нашего региона и стимул для нас. Но никакие временные меры не позволят найти выход из данной ситуации. Если в первые годы «Иннопрома» очень много делалось для того, чтобы привлечь к нему внимание, то теперь нужно заранее думать о том, что произойдет, если выставка станет расти дальше», — пояснила она.Эксперты сходятся во мнении, что истоки проблемы кроются в стремлении организаторов выставки максимально насытить деловую программу «Иннопрома-2017», а также «привязать» к выставке различные события социокультурной и спортивной сферы.«К датам «Иннопрома» приурочили массу других мероприятий, чтобы задействовать по максимуму городские площадки. В частности, боксерский турнир, который сам по себе является масштабным событием, привлекающим иногородних гостей. Кроме того, сама деловая программа оказалась настолько насыщенной, что те, кто задействован в ней активно, не смогут принять участие во всех нужных им встречах и конференциях. Такая избыточная концентрация дала обратный ожидаемому результат: из-за нехватки средств размещения мы теряем гостей, не все желающие смогут приехать или ограничатся одним днем», — пояснил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.По его словам, при этом чрезмерная нагрузка легла не только на отели, но и на встречающие стороны — профессиональные отраслевые союзы. И самому Екатеринбургу предстоят непростые дни: это пробки, перекрытия дорог, трудности в аэропорту.«Мы организуем биржу контактов, она запланирована на 10 июня. Одновременно с ней пройдут самые важные пленарные заседания, круглые столы и форумы первого дня «Иннопрома». Все, в том числе наши немецкие и чешские партнеры, понимают, что результативность работы в такой ситуации падает», — рассказала Оксана Трофимова-Ниденталь.По словам экспертов, решением проблемы могло бы стать разнесение во времени части событий, приуроченных к «Иннопрому», в том числе мероприятий деловой программы. Это снизило бы нагрузку на номерной фонд, а также обеспечило более комфортную работу участников и гостей. В противном случае эффективность выставки как для Екатеринбурга и Свердловской области, так и для партнеров из других регионов и стран в перспективе может снижаться.