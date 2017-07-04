Подготовка в свердловских колледжах не устраивает бизнес

В Свердловской области в 2017 году средние специальные учебные заведения (ссузы) выпустили свыше 15 тыс. специалистов. Однако, по словам экспертов, статистика прошлых лет показывает, что трудоустроиться по специальности удается менее чем 60% выпускников. И даже этими специалистами предприятия часто остаются недовольны: их подготовка не соответствует требованиям современного производства, и компаниям приходится за свой счет адаптировать новых сотрудников.Как отметил начальник отдела профессионального образования и государственного задания министерства общего и профессионального образования Свердловской области Михаил Корягин, сегодня в регионе работает 121 среднее специальное учебное заведение. Все они ориентированы на то, чтобы учитывать мнение работодателей при подготовке специалистов.«Представители предприятий хотели бы получить сотрудника, который сразу вольется в производственный процесс. И система среднего профессионального образования сегодня меняется в этом направлении. Каждое учебное заведение взаимодействует с работодателями, но полной готовности к стажировкам на предприятиях, организации определенных модулей подготовки на производстве пока нет», — рассказал эксперт на пресс-конференции.По словам вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяны Кансафаровой, в результате только четверть выпускников ссузов сегодня удовлетворяют требованиям профстандартов.«Мы провели проверку квалификации выпускников колледжей и техникумов, и ее результаты оказались неутешительными. Только 25% из них показали соответствие своей подготовки требованиям профессиональных стандартов, хотя материальная база учебных заведений обновляется, а образовательные программы направлены на достижение этих стандартов», — пояснила она.Представители бизнеса выделяют целый ряд проблем, связанных с подготовкой специалистов среднего звена в регионе. Среди них — отсутствие возможности проходить практику на современном оборудовании, нехватка квалифицированных преподавателей, исключение из школьной программы базовых для освоения технических специальностей предметов.«Иногда приходишь в учебное заведение, где не был десятки лет, а там преподают все те же люди, которые учили еще наше поколение. Да, они незаменимы при изучении фундаментальных дисциплин, но современного производства просто не знают. Между тем нам нужны работники, освоившие не одну, а 3-4 смежные специальности. Соответственно, выпускников приходится по полгода доучивать, иначе они попросту сломают станок», — отметил управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов.В сложившейся ситуации, по мнению экспертов, хорошие результаты дает дуальное образование, практико-ориентированный подход к обучению, который возможен при сотрудничестве предприятий и образовательных учреждений. И в Свердловской области есть примеры успешного его внедрения.«Нашему проекту «Будущее Белой металлургии», который реализуется Группой ЧТПЗ на базе Первоуральского металлургического колледжа, уже шесть лет. За это время мы выпустили 545 студентов, 75% из которых трудоустроены по специальности. Обучение ведем по дуальной модели немецкого образца, где 60% времени занимает практика, а 40% — теория. В нашем Образовательном центре создана уникальная среда, ориентированная не только на обучение, но и на социокультурное развитие студентов. При этом ребята осваивают сразу несколько специальностей на самом современном оборудовании и симуляторах, а преподаватели систематически проходят переподготовку», — рассказала директор колледжа Ольга Антипина.Впрочем, распространить подобную практику на большинство свердловских технических ссузов пока не представляется возможным. По словам экспертов, основная проблема состоит в том, что дуальное обучение требует от бизнеса значительных вложений, и сегодня предприятиям приходится их делать из собственной прибыли.«Не каждая даже крупная компания при всем желании может себе позволить потратить миллионы долларов на организацию своего учебного центра, как это было сделано в Первоуральске. Хотя в регионе есть и другие примеры моделей дуального образования, хотелось бы, чтобы их было больше», — пояснил Михаил Корягин.По словам экспертов, реальным шагом в этом направлении могут стать поправки в Налоговый кодекс РФ, которые позволят предприятиям компенсировать часть затрат на подготовку кадров. Однако пока соответствующий законопроект прошел только первое чтение в Госдуме. Таким образом, в ближайшей перспективе ситуация с подготовкой квалифицированных специалистов в свердловских колледжах и техникумах вряд ли существенно изменится.