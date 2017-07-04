Кризис
В Свердловской области только 25% выпускников колледжей и техникумов соответствуют профстандартам
4 июль 2017 (15:12)
Проверка квалификации выпускников колледжей и техникумов Свердловской области показала, что только 25% из них соответствуют требованиям профессиональных стандартов. Об этом на пресс-конференции рассказала вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова.
По ее словам, проблема обеспечения кадрами промышленных предприятий региона сегодня входит в топ-5 наиболее важных для предпринимателей вопросов.
«Результаты соцопроса показали, что представители бизнеса зачастую недовольны подготовкой специалистов в колледжах и техникумах, несмотря на обновление материальной базы учебных заведений и корректировку образовательных программ. Хорошие результаты дает дуальное образование, практико-ориентированный подход к обучению, который возможен при сотрудничестве предприятий и ссузов. Однако при его внедрении возникают проблемы, связанные с затратами бизнеса на организацию учебных центров, их оборудование, а также юридические вопросы», — пояснила Т. Кансафарова.
По ее словам, проблема обеспечения кадрами промышленных предприятий региона сегодня входит в топ-5 наиболее важных для предпринимателей вопросов.
«Результаты соцопроса показали, что представители бизнеса зачастую недовольны подготовкой специалистов в колледжах и техникумах, несмотря на обновление материальной базы учебных заведений и корректировку образовательных программ. Хорошие результаты дает дуальное образование, практико-ориентированный подход к обучению, который возможен при сотрудничестве предприятий и ссузов. Однако при его внедрении возникают проблемы, связанные с затратами бизнеса на организацию учебных центров, их оборудование, а также юридические вопросы», — пояснила Т. Кансафарова.
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