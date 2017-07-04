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Депутат Рады пообещал захватить Москву и уничтожить Кремль
4 июль 2017 (10:54)
Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил на своей странице в «Фейсбуке», что конфликт в Донбассе завершится заходом украинской армии в Москву и уничтожением Кремля. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Сейчас мы — потомки славных воинов, продолжая традиции великих завоеваний, стоим до победного конца в битве с новейшим каганатом — московской ордой. Мы не остановимся на собственных границах, и, выбив врага из украинской земли, нагоним и добьем его в собственной столице: Кремль будет уничтожен», — написал И. Мосийчук.
Ранее депутат Верховной рады Андрей Тетерук заявил, что армия Украины обязательно проведет парад на Красной площади.
«Сейчас мы — потомки славных воинов, продолжая традиции великих завоеваний, стоим до победного конца в битве с новейшим каганатом — московской ордой. Мы не остановимся на собственных границах, и, выбив врага из украинской земли, нагоним и добьем его в собственной столице: Кремль будет уничтожен», — написал И. Мосийчук.
Ранее депутат Верховной рады Андрей Тетерук заявил, что армия Украины обязательно проведет парад на Красной площади.
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