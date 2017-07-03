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Восемь человек пострадали при стрельбе у мечети во французском Авиньоне
3 июль 2017 (10:31)
У мечети Аррахма во французском Авиньоне около 22.30 по местному времени (00.30 мск) произошла стрельба. Ранены минимум восемь человек, среди которых — семилетний ребенок. Об этом сообщает «Газета.ру».
Два вооруженных пистолетом и винтовкой человека в масках подъехали к мечети на Renault Clio. Один вышел из автомобиля и начал стрелять по выходившим из мечети людям. Полицейские исключают версию теракта. Они предполагают, что причиной происшествия стала ссора.
Два вооруженных пистолетом и винтовкой человека в масках подъехали к мечети на Renault Clio. Один вышел из автомобиля и начал стрелять по выходившим из мечети людям. Полицейские исключают версию теракта. Они предполагают, что причиной происшествия стала ссора.
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