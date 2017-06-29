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Россия продлит ответные санкции до конца 2018 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о продлении ответных российских санкций Евросоюзу еще на год, до 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает «Газеты.Ru».



«К сожалению европейские партнеры продолжают неконструктивную линию. В этой ситуации будем реагировать адекватно. Правительство внесет предложения президенту продлить ответные меры еще на год, до 31 декабря 2018 года», — сказал Д.Медведев.



Премьер также отметил, что Россия вынуждена пойти на этот шаг, чтобы поддержать не только национальные интересы в целом, но и российский аграрный сектор. По его словам, «аграрии просили о продлении ответных мер». Он уверен, что аграрии «смогут воспользоваться благоприятными возможностями в полной мере».

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