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Трамп пойдет на уступки для улучшения отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп попросил своих помощников подумать над тем, что можно предложить президенту России Владимиру Путину в качестве уступок в ходе первой личной встречи двух лидеров на саммите стран G20. Об этом сообщает «Газета.ру».



По словам источников, их попросили подготовить наработки, «однако существует сопротивление тому, что что-то может быть предложено без получения чего-то взамен».



Как сообщается, сотрудники совета национальной безопасности (СНБ) США получили задание подготовить «наработки» для первой встречи Путина и Трампа, среди которых возвращение дипломатической собственности России в Нью-Йорке и Мэриленде, доступ к которой был запрещен из-за антироссийских санкций, введенных администрацией экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года.



По данным газеты, пока неизвестно, что могут попросить В.Путина предложить взамен. Отмечается, что представители СНБ и госдепа оказывают сильное давление и недовольны фактом односторонних уступок со стороны США, направленных на улучшение характера отношений с Россией.



Также издание отмечает, что внутри администрации президента США есть несогласные с желанием Д.Трампа лично встретиться с В.Путиным. Некоторые чиновники утверждают, что эта встреча должна быть короткой и носить неофициальный характер, учитывая ведущиеся расследования о «связях с Россией» президента Трампа.

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