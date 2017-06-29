ЖК «Березки»: под прессом обещаний

Проблемные жилые объекты, застройщиком которых выступает АО «БЗСК-Инвест», остаются точками социального напряжения в Свердловской области. Так, дольщики ЖК «Березки» (г. Березовский), несмотря на обещания строителей и действия надзорных органов, обеспокоены отсутствием эффективного плана завершения возведения их домов. Они отмечают, что работы на объекте ведутся низкими темпами, а предоставляемые гражданам документы не отражают реальное положение дел.Напомним, АО «БЗСК-Инвест», учредителем которого является владелец ЗАО «Березовский завод строительных конструкций» Александр Фрибус, является застройщиком ЖК «Березки» по ул. Академика Королева, 8. Проект состоит из двух очередей, первая из которых была успешно сдана в 2014 году. Возведение второй очереди, состоявшей из трех 14-этажных домов, начато в 2013 году и должно было завершиться в течение двух лет. Однако компания смогла построить только один дом: строительство остальных постепенно остановилось.После многочисленных обращений дольщиков долгостроя в различные инстанции и участия в протестных акциях власти региона взяли ситуацию на свой контроль, а надзорные ведомства обратили внимание на несоблюдение «БЗСК-Инвест» действующего законодательства.Так, в 2017 году Департамент госстройнадзора по региону провел проверку деятельности «БЗСК-Инвест», в ходе которой выявил нарушения закона о долевом строительстве № 214-ФЗ. Анализ ежеквартальной отчетности показал, что общая сумма денежных средств участников долевого строительства, использованных АО «БЗСК-Инвест» по нецелевому назначению, приближается к 78 млн руб.В сложившейся ситуации застройщик не раз обещал выполнить свои обязательства перед дольщиками, однако сроки сдачи домов № 2 и 3 второй очереди ЖК «Березки» по-прежнему не определены. По словам покупателей жилья в долгострое, на сегодняшний день работы на объектах ведутся, но их темпы не позволяют надеяться на скорое завершение строительства, а скопление воды в подвале третьего дома дает основания сомневаться в его качестве.«О происхождении воды в подвале судить до полного осушения оного трудно. Это могут быть грунтовые воды (плохая гидроизоляция), либо вода проникает через вводы в дом труб отопления, холодного водоснабжения и кабельных вводов, то есть не герметизированы вводы инженерных коммуникаций», — отмечает один из дольщиков на форуме в соцсети.«Сейчас работы ведутся только на третьем доме. На втором — тишина. Что происходит и за счет каких средств, непонятно. Нам дали графики строительства, но их актуальность вызывает сомнения. Так, согласно этим документам, в нашем доме витражи уже стоят, хотя на самом деле их нет. Есть вопросы и по срокам: в июне на втором доме никакая деятельность не запланирована, хотя это самый разгар сезона», — рассказала покупательница жилья в доме № 2 Светлана Колова.Между тем в прокуратуре Свердловской области отметили, что срыв сроков возведения долгостроя сегодня обусловлен в том числе исковым заявлением кредитной организации о взыскании с застройщика денежных сумм по договору поручительства.«В отношении ЗАО «БЗСК-Инвест» подготовлен проект мирового соглашения с кредитным учреждением, подписание которого даст возможность возобновить строительство ЖК «Березки» в Екатеринбурге. Прокуратура области, в свою очередь, направила соответствующую информацию в адрес председателя правления банка-кредитора с указанием на высокую социальную значимость рассматриваемых вопросов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.Впрочем, дольщики сомневаются в действенности подобных мер. Аналогичные заявления различные ведомства делают уже не первый месяц, однако никаких документов, подтверждающих, что выход найден, гражданам так и не предоставлено.«О достижении договоренности с банком мы слышали еще в апреле. Тогда же нам должны были предоставить план дофинансирования, но этого так и не произошло. Все только говорят — документов никаких нет. То обещают помощь кредитной организации, то замену генподрядчика, то застройщик собирается продать свое имущество и направить деньги на наши дома. Однако никакой понятной схемы выхода из ситуации, подтвержденной документально, мы не видим», — пояснила Светлана Колова.Таким образом, по мнению наблюдателей, решение проблем ЖК «Березки» по-прежнему остается на уровне обещаний дольщикам, направленных на снятие социального напряжения. При этом принципиально ситуация не меняется. На этом фоне заявления строителей о начале возведения ранее не запланированного дома № 5 на проблемной площадке заставляют усомниться в желании «БЗСК-Инвест» действовать в соответствии с требованиями закона.