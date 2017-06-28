ФСК ЕЭС продолжает модернизацию

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (входит в группу «Россети») установит 2,2 тыс. стеклянных изоляторов и 125 км грозозащитного троса на линиях электропередачи Свердловской области.Как рассказали представители компании, эти работы направлены на повышение надежности выдачи мощности Верхнетагильской ГРЭС и Белоярской АЭС и передачи электроэнергии потребителям Верхнего Тагила, Заречного, Асбеста, Новоуральска и Каменска-Уральского.«Новое оборудование установят на линиях 220 кВ от Белоярской АЭС до подстанций «Каменская» и «Окунево» и от Верхнетагильской ГРЭС до «Первомайской» и «Тагила». Фарфоровые изоляторы заменят на стеклянные, которые меньше подвержены загрязнениям, обладают большей изолирующей способностью и механической прочностью», — говорится в сообщении.Как отмечают представители ФСК ЕЭС, работы по модернизации и ремонту оборудования проводятся постоянно. Так, в начале июня этого года федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу «Россети») завершила плановый ремонт межгосударственной линии электропередачи 500 кВ «Челябинская — Костанайская». По словам пресс-секретаря организации, это позволило повысить надежность транзита электроэнергии между Россией и Казахстаном.«На воздушной линии заменили 120 дистанционных распорок грозозащитных тросов, установили новые гасители вибрации, провели ремонт грозотроса, выполнили расчистку трассы от древесно-кустарниковой растительности на площади 10,6 га. Участок линии электропередачи 500 кВ «Челябинская — Костанайская» протяженностью 131 км на территории Южного Урала обслуживается ФСК ЕЭС (общая длина линии с учетом территории Казахстана — более 330 км)», — говорится в сообщении.Помимо этого, в конце мая этого года компания приступила к установке элегазовых выключателей на одной из крупнейших в Удмуртской Республике подстанции 220 кВ «Звездная».Напомним, подстанция 220 кВ «Звездная» установленной мощностью 250 МВА введена в эксплуатацию в 1981 году. Энергообъект обеспечивает транзит электроэнергии между Удмуртией и Кировской областью и передает мощность самому северному городу республики — Глазову.На подстанции смонтированы два новых элегазовых выключателя 220 кВ. До конца года планируется заменить еще пять выключателей 220 кВ и два выключателя 110 кВ на элегазовые. Вместе с этим на подстанции поставят современную автоматику управления выключателями.«Элегазовые выключатели просты в обслуживании, срок их службы составляет 30 лет. Такое оборудование безопасно и экологично — используемый в оборудовании элегаз не горюч и не токсичен, после соответствующей обработки может использоваться вторично. Элегаз позволяет обеспечивать стабильную работу подстанции при резких перепадах температур, характерных для климата Удмуртии», — рассказали в пресс-службе.В 2017 году установка современных элегазовых выключателей также планируется на подстанции 220 «Бузулукская» в Оренбургской области и на 220 кВ «Бумажная» в Пермском крае.