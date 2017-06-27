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Суд арестовал акции МТС по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.06.2017. По требованию «Роснефти» судебные приставы арестовали акции МТС, «Медси» и Башкирской электросетевой компании (БЭСК), принадлежащие АФК «Система» и ее дочерней «Система-инвест». Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Так, арестованы 31,76% акций МТС, 100% сети клиник «Медси», 90,47% БЭСК. «Система» пояснила, что арест наложен на основании судебного акта арбитражного суда Башкирии в рамках обеспечения требований в рамках иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК на 170,6 млрд руб. Кроме того, суд ограничил право АФК «Система» и «Система-инвест» на получение дохода по арестованным акциям.



В АФК «Система» «не согласны с иском и считают требования истцов незаконными и необоснованными», собираясь обжаловать определение суда и постановление УФССП.



«Данные меры, как и весь иск, не являются следствием желания установить в ходе судебного процесса истину, которая и так хорошо известна всему инвестиционному сообществу, а очередной попыткой оказать беспрецедентное давление на нашу компанию»,— отметил представитель АФК «Система» Сергей Копытов.



Он также добавил, что акционеры АФК «Система» и МТС в результате иска «Роснефти» уже понесли ущерб более чем 150 млрд руб. в результате падения стоимости акций, «после принятия обеспечительных мер их потери, скорее всего, значительно увеличатся».



Напомни, в начале мая «Роснефть» подала иск в арбитражный суд Москвы, в котором обвинила АФК «Система» в нанесении ущерба «Башнефти» на 106,6 млрд руб. (до 2014 года ее контрольный пакет был у АФК, затем перешел государству, у которого в октябре 2016 года его выкупила «Роснефть»). Московский арбитраж не стал рассматривать этот иск, после чего «Роснефть» перенаправила его в арбитраж Башкирии, увеличив претензии до 170,6 млрд руб.



«Арест акций МТС, которые находятся в прямом владении компании АФК «Система», не препятствует операционной деятельности МТС. Ситуация не оказывает влияния на операции с акциями МТС и право получения дивидендов по акциям МТС, которые находятся во владении других акционеров»,— сообщили в МТС.



Рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система» намечено на 27 июня.

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