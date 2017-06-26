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В Свердловской области объявлено очередное штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2016. На Среднем Урале объявлено очередное штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«По информации синоптиков, днем 25 и ночью 26 июня местами в Свердловской области прогнозируются опасные погодные явления: грозы, сильные дожди, крупный град, ветер с порывами до 25 метров в секунду», — говорится в сообщении.



В связи с ожидаемыми опасными погодными явлениями возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, повреждение остекления зданий и строений, обрыв линий связи и электропередач, возникновение дорожно-транспортных происшествий вследствие нарушения правил дорожного движения. В результате шквалистых порывов ветра возможно перехлестывание линий электропередач, способствующее возникновению пожаров. Выпадение града может привести к повреждению автомобильного транспорта, сельхозкультур.



Главное управление МЧС России по Свердловской области в очередной раз просит жителей не терять бдительность и не пренебрегать рекомендациями МЧС о мерах безопасности.

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