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В Приморье уничтожили две авиабомбы
23 июнь 2017 (15:25)
Спасатели уничтожили две фугасные авиационные бомбы, обнаруженные в Приморском крае. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на ДВРПСО МЧС России.
Два взрывоопасных предмета были обнаружены в заболоченной местности жителями села Воздвиженка.
«Прибыв на место, спасатели идентифицировали два взрывоопасных предмета, они являются фугасными авиационными бомбами, которые весят около 500 килограмм (ФАБ - 500)», — отметили в спасательном ведомстве.
Два взрывоопасных предмета были обнаружены в заболоченной местности жителями села Воздвиженка.
«Прибыв на место, спасатели идентифицировали два взрывоопасных предмета, они являются фугасными авиационными бомбами, которые весят около 500 килограмм (ФАБ - 500)», — отметили в спасательном ведомстве.
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