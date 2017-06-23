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В Приморье уничтожили две авиабомбы

Спасатели уничтожили две фугасные авиационные бомбы, обнаруженные в Приморском крае. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на ДВРПСО МЧС России.



Два взрывоопасных предмета были обнаружены в заболоченной местности жителями села Воздвиженка.



«Прибыв на место, спасатели идентифицировали два взрывоопасных предмета, они являются фугасными авиационными бомбами, которые весят около 500 килограмм (ФАБ - 500)», — отметили в спасательном ведомстве.

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