Дайджест
Немецкая разведка шпионила за американскими учреждениями
23 июнь 2017 (13:20)
Немецкая разведывательная служба БНД 8 лет шпионила за американскими учреждениями. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.
По данным издания, за период с 1998 по 2006 год было сформулировано порядка 4 тыс. разведывательных задач в отношении целей в США.
В частности, осуществлялось отслеживание телефонов и факсов, а также аккаунтов электронной почты, принадлежащих американским компаниям, таким, как Lockheed Martin, агентство НАСА, правозащитная организация Human Rights Watch, университеты в нескольких штатах США и военные объекты, такие как ВВС США, Корпус морской пехоты и Разведывательное управление Минобороны США.
По данным издания, за период с 1998 по 2006 год было сформулировано порядка 4 тыс. разведывательных задач в отношении целей в США.
В частности, осуществлялось отслеживание телефонов и факсов, а также аккаунтов электронной почты, принадлежащих американским компаниям, таким, как Lockheed Martin, агентство НАСА, правозащитная организация Human Rights Watch, университеты в нескольких штатах США и военные объекты, такие как ВВС США, Корпус морской пехоты и Разведывательное управление Минобороны США.
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