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Арабские страны прорабатывают список требований к Катару

В Госдепартаменте США сообщили о том, что арабские страны, объявившие блокаду Катару, подготовили список требований к Дохе. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает портал «Газета.ру».



«Мы надеемся, что перечень требований будет в скором времени представлен Катару, что он будет разумным и выполнимым», — отметили в Госдепе.



Ранее сообщалось, что Госдеп США «озадачен» действиями стран Персидского залива по Катару.

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