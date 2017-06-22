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Австралия возобновила авиаудары по Сирии

Власти Австралии заявили о возобновлении авиаударов по Сирии. Об этом сообщает Reuters.



О приостановке ударов по Сирии австралийское Минобороны объявило во вторник. Это произошло в связи со сбитым ВВС США сирийским истребителем и последовавшей за этим реакцией России.



В ведомстве тогда отметили, что «временно прекратили операцию, руководствуясь мерами предосторожности».



«В настоящий момент приостановка отменена», — указывает Минобороны. Когда австралийские силы намерены возобновить авиаудары, ведомство не указывает.

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