Дайджест

Австралия возобновила авиаудары по Сирии

22 июнь 2017 (11:56)

Власти Австралии заявили о возобновлении авиаударов по Сирии. Об этом сообщает Reuters.

О приостановке ударов по Сирии австралийское Минобороны объявило во вторник. Это произошло в связи со сбитым ВВС США сирийским истребителем и последовавшей за этим реакцией России.

В ведомстве тогда отметили, что «временно прекратили операцию, руководствуясь мерами предосторожности».

«В настоящий момент приостановка отменена», — указывает Минобороны. Когда австралийские силы намерены возобновить авиаудары, ведомство не указывает.

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