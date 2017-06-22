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Россия готовит новые санкции против США

Москва примет меры в ответ на новый пакет санкций со стороны США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, портал «Лента.ру».



«Как показывают санкции всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия — это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно», — сказал официальный представитель Кремля.



Он добавил, что возможные ответные меры уже обсуждаются на экспертном уровне.

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