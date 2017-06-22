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В Австрии могут закрыть мусульманские детсады

Глава МИД Австрии Себастьян Курц выступил за закрытие мусульманских детских садов в стране. Об этом сообщает газета Kurier.



«Детские сады должны готовить детей к школе, чтобы они могли говорить на немецком языке, а так называемые мусульманские детские сады отличаются по этническому и языковому принципу. Они нам не нужны. Мусульманских детских садов быть у нас не должно», — заявил Курц во время выступления дискуссионном клубе, который организовала газета.



Он добавил, что такие заведения изолированы от общества и в культурном, и в языковом плане.

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