Дайджест
В Австрии могут закрыть мусульманские детсады
22 июнь 2017 (11:54)
Глава МИД Австрии Себастьян Курц выступил за закрытие мусульманских детских садов в стране. Об этом сообщает газета Kurier.
«Детские сады должны готовить детей к школе, чтобы они могли говорить на немецком языке, а так называемые мусульманские детские сады отличаются по этническому и языковому принципу. Они нам не нужны. Мусульманских детских садов быть у нас не должно», — заявил Курц во время выступления дискуссионном клубе, который организовала газета.
Он добавил, что такие заведения изолированы от общества и в культурном, и в языковом плане.
«Детские сады должны готовить детей к школе, чтобы они могли говорить на немецком языке, а так называемые мусульманские детские сады отличаются по этническому и языковому принципу. Они нам не нужны. Мусульманских детских садов быть у нас не должно», — заявил Курц во время выступления дискуссионном клубе, который организовала газета.
Он добавил, что такие заведения изолированы от общества и в культурном, и в языковом плане.
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