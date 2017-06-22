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В иракском Мосуле взорвали соборную мечеть

Боевики группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взорвали соборную мечеть ан-Нури в иракском Мосуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иракских военных.



«Боевики ИГ совершили очередное историческое преступление, взорвав мечеть ан-Нури и ее исторический минарет аль-Хадба», — сказано в заявлении пресс-службы армии Ирака.



По информации иракских военных, мечеть была взорвана боевиками, когда армейские части Багдада продвинулись вглубь города, оттеснив террористов.



Мечеть, построенная в XII веке находится в старом городе Мосула, где в последнее время идут бои. В июле 2014 года главарь террористов ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в ней речь, в которой провозгласил создание «халифата» и объявил себя его главой.

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