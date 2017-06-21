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Иностранные болельщики повредили автомобиль жителя Москвы

Трое иностранных болельщиков, которые приехали в столицу на Кубок конфедераций, повредили автомобиль москвича за отказ подвезти их. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Как рассказал полиции потерпевший, трое нетрезвых иностранцев подсели к нему в машину на Новой площади в центре города и начали «на непонятном языке» требовать их подвезти. Когда водитель отказался, мужчины вышли из машины и несколько раз ударили по ней.



После этого незнакомцы попытались скрыться, но их задержал полицейский автопатруль. Нарушителей доставили в отделение, где выяснилось, что двое из них являются гражданами Чили, а один — гражданином Колумбии. Сотрудники полиции составили на них административные протоколы о нарушении общественного порядка и сообщили об их задержании в посольства.

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