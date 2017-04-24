Кризис

МОАП Екатеринбурга намерено взять в кредит 20 млн рублей

ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП) намерено взять в кредит 20 млн руб. под 14,25% годовых. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Екатеринбургское автопредприятие готово выплатить 5,7 млн руб. процентов за пользование деньгами кредиторов. Кредит нужен на два года — период начисления процентов указан в 730 дней.



Аналогичный аукцион МОАП объявлял в середине марта, тогда требовались те же 20 млн руб. под 14,25% годовых. Однако транспортникам пришлось остаться без кредита — на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки.



Напомним, в начале апреля 2017 года прокуратура Свердловской области сообщила, что МОАП имеет задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками в размере более 8 млн руб.

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