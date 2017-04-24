Митрополит Кирилл совершил Божественную литургию в храме района «Академический» в Екатеринбурге

В Неделю 2-ю по Пасхе (Антипасхе) Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Божественную литургию в храме в Академическом районе Екатеринбурга.Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь митрополита Екатеринбургского и Верхотурского иеромонах Кирилл (Корытко), настоятель храма Благовещения Божией Матери иерей Даниил Рябинин, старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло, настоятель храма во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого) протоиерей Анатолий Куликов, старший священник Иоанно-Предтеченского собора иерей Павел Кононенко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Алексий Русин.Проповедь по запричастном стихе произнес иеромонах Кирилл (Корытко). После был совершен крестный ход вокруг храма.В завершение богослужения Владыка Кирилл обратился к прихожанам со словом поздравления и преподал архипастырское благословение.В слове «Антипасха» греческая приставка «анти» обозначает «вместо» или «напротив». То есть это воскресный день напротив или после Светлого Воскресения Христова. Мы снова вспоминаем Светлое Христово Воскресенье и будто бы вновь погружаемся в атмосферу пасхальной ночи. Поэтому Антипасха — это вместо Пасхи или вторая Пасха.