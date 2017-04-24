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Россиянин сбежал из плена в Колумбии
24 апрель 2017 (13:03)
Гражданин России сбежал из плена повстанцев колумбийской Армии национального освобождения (АНО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление группировки.
Как утверждает АНО, заложника готовили к освобождению, однако во время транспортировки он напал на конвоира, отобрал у него оружие и ранил пятерых охранников из числа повстанцев. Затем мужчина сбежал, при этом он сам получил ранение.
«Подразделения АНО ушли вместе с ранеными, ситуация с господином, которого везли для освобождения, остается неизвестной», — говорится в заявлении боевиков. Повстанцы уточнили, что его зовут Арсен (Левон) Восканян.
Как утверждает АНО, заложника готовили к освобождению, однако во время транспортировки он напал на конвоира, отобрал у него оружие и ранил пятерых охранников из числа повстанцев. Затем мужчина сбежал, при этом он сам получил ранение.
«Подразделения АНО ушли вместе с ранеными, ситуация с господином, которого везли для освобождения, остается неизвестной», — говорится в заявлении боевиков. Повстанцы уточнили, что его зовут Арсен (Левон) Восканян.
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