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ФАС России намерена ограничить рост ГУПов и МУПов

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. ФАС России намерена ограничить рост количества государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУПов и МУПов). Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский.



«Мы предлагаем ограничить рост числа ГУПов и МУПов. Антимонопольный орган должен давать согласие на их создание», — пояснил он.



Причиной такого решения С. Пузыревский назвал тот факт, что при появлении на отдельных товарных рынках государственные и муниципальные предприятия устраняют там конкуренцию. При этом за последние три-четыре года количество ГУПов и МУПов в России практически удвоилось. Если в 2013 году их в стране было 13 тыс., то в 2015 году — уже 23 тыс.



«Мы анализировали сферы деятельности ГУПов и МУПов и выяснили, что они часто работают в сфере обслуживания населения. Но есть много ГУПов и МУПов, которые занимаются таким «важным» делом, как сдача государственного или муниципального имущества в аренду. Это, конечно, безобразие», — подчеркнул С. Пузыревский.

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