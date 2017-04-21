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Таксистов вытесняют «бомбилы»
21 апрель 2017 (16:05)
Высокая конкуренция среди операторов такси в Екатеринбурге привела к существенному снижению средней стоимости услуги. При одновременном повышении стоимости проезда в общественном транспорте, вполне естественно, что у горожан растет спрос на поездки в такси. Компании вынуждены привлекать все больше водителей, до минимума снижая к ним требования. В результате ГИБДД отмечает рост количества ДТП с участием водителей такси.
В Екатеринбурге средняя стоимость проезда в такси из расчета на 1 км пути в марте сократилась на 11% по отношению к февралю и составила 31,25 руб., следует из данных Росстата, опубликованных на портале ЕМИСС. В годовом выражении поездки в такси в уральской столице в марте подешевели на 6,38%.
Тренд не общероссийский: в других городах-миллионниках, да и в целом по стране средняя стоимость поездки в такси растет. Скорее всего, снижение цен в Екатеринбурге можно объяснить высокой конкурентной средой. В погоне за клиентом и в борьбе с операторами службы такси демпингуют, что на фоне повышения стоимости проезда в общественном транспорте привело к желаемому — росту спроса. Следующий шаг — необходимость расширения штата водителей и автопарка.
И вот тут возникает проблема в профессионализме таксистов нового поколения. Сейчас такие сервисы, как Uber и «Яндекс.Такси», предлагают автовладельцам подзаработать, предъявляя минимальные требования: от подачи заявки до выезда по первому заказу может пройти лишь несколько часов. При этом компании не требуют от потенциального водителя оформить разрешение на перевозку пассажиров. По большому счету этот вопрос остается исключительно на совести самого автовладельца.
Между тем сотрудники ГИБДД Екатеринбурга фиксируют рост дорожно-транспортных происшествий по вине водителей такси или с их участием. В связи с этим в начале апреля в уральской столице прошли проверки соблюдения законодательства среди таксистов. В ходе рейдов инспекторы выявили факты, когда водители занимались таксомоторной деятельностью без соответствующих разрешающих документов. При этом таксисты часто не соблюдают правила перевозки пассажиров: например, везут детей без специальных удерживающих устройств.
По словам начальника Управления ГИБДД МВД России по Свердловской области Юрия Демина, проблема с таксистами стала актуальной с появлением диспетчерских служб, которые не отвечают за качество предоставляемых услуг, в отличие от официально зарегистрированных служб такси.
«Мы делаем периодически контрольную закупку, когда наш сотрудник звонит в такси и говорит: «Мне надо в аэропорт, со мной будет маленький ребенок». Приезжает гражданин государств СНГ, который два месяца назад сюда приехал. У него Daewoo Nexia, которую он взял у какого-то друга. И он вообще не имеет понятия. Помните тот анекдот: «Мне вот туда» — «Дорогу покажешь?». Мы проанализировали количество дорожно-транспортных происшествий с жителями стран СНГ. Мы пришли к убеждению, что 80%, это так называемые «бомбилы». Это «бомбилы», которые спешат, которые с нарушением правил дорожного движения пытаются эти функции выполнять», — рассказал он в минувшую среду на пресс-конференции в Екатеринбурге.
«Чтобы стать водителем на платформе Uber, вам необязательно оформлять лицензию или иметь собственный автомобиль. Требования зависят от города, однако минимальные условия едины: возраст от 21 года, наличие водительских прав, просмотр короткого обучающего видео. Необходимые документы: страховка, СТС, водительские права, паспорт. После прохождения регистрации вы пройдете проверку на наличие судимостей и задолженностей перед государством», — указано на сайте компании.
В объявлениях для водителей Екатеринбурга требования уточняют: необходим стаж вождения от 3 лет и личный автомобиль зарубежной марки не ранее 1998 года выпуска.
Однако низкие требования к водителям порой играют злую шутку с сервисами. Например, УрБК известны случаи, когда водители такси спрашивают у пассажиров, какую стоимость им выставили в приложении, а потом просят отменить заказ и оплатить его наличными. Такой вариант возможен, только если клиенты не подключили банковскую карту к аккаунту в приложении, и все же это позволяет водителю забрать себе всю сумму за выполненный заказ.
В региональном представительстве «Яндекса» УрБК сообщили, что не сталкивались с подобными случаями.
«К нам подобные обращения не поступали. Если у пассажира возникают вопросы, то мы рекомендуем обращаться в службу поддержки «Яндекс.Такси». Она работает круглосуточно без выходных и принимает обращения по телефону, электронной почте, мы получаем отзывы из приложения, а также мониторим публичные площадки: социальные сети, форумы и блоги. Служба поддержки оперативно решает любые вопросы клиентов такси, если они у них возникают. Если факт нарушения после обращения пользователя подтвердится, то водитель будет понижен в рейтинге или отстранен от выполнения заказов «Яндекс.Такси», — прокомментировала региональный представитель компании «Яндекс» Александра Репьева.
В официальной пресс-службе Uber также посоветовали обращаться в службу поддержки. Вместе с тем в компании не назвали, сколько сейчас водителей в Екатеринбурге подключено к сервису.
«У нас достаточное количество водителей, подключенных к платформе, чтобы удовлетворить спрос на поездки, и спрос высок. Система сбалансирована и работает эффективно. В целом в России с нами сотрудничают десятки тысяч водителей», — сообщили в пресс-службе сервиса.
Таким образом, «преступление» водителей остается идеальным. По большому счету пассажиру без разницы, куда пойдут его деньги — в карман водителя или на счет компании. Если в ходе поездки не возникло конфликтов, вряд ли пассажиры будут жаловаться в службу поддержки.
Вместе с тем можно ожидать и дальнейшего снижения цен на услуги такси в Екатеринбурге. Так, 11 апреля «Яндекс.Такси» ввел фиксированные тарифы на поездки по всей России. Можно ожидать, что вслед за этим ценовую линейку придется пересмотреть и другим компаниям, чтобы остаться конкурентоспособными.
В Екатеринбурге средняя стоимость проезда в такси из расчета на 1 км пути в марте сократилась на 11% по отношению к февралю и составила 31,25 руб., следует из данных Росстата, опубликованных на портале ЕМИСС. В годовом выражении поездки в такси в уральской столице в марте подешевели на 6,38%.
Тренд не общероссийский: в других городах-миллионниках, да и в целом по стране средняя стоимость поездки в такси растет. Скорее всего, снижение цен в Екатеринбурге можно объяснить высокой конкурентной средой. В погоне за клиентом и в борьбе с операторами службы такси демпингуют, что на фоне повышения стоимости проезда в общественном транспорте привело к желаемому — росту спроса. Следующий шаг — необходимость расширения штата водителей и автопарка.
И вот тут возникает проблема в профессионализме таксистов нового поколения. Сейчас такие сервисы, как Uber и «Яндекс.Такси», предлагают автовладельцам подзаработать, предъявляя минимальные требования: от подачи заявки до выезда по первому заказу может пройти лишь несколько часов. При этом компании не требуют от потенциального водителя оформить разрешение на перевозку пассажиров. По большому счету этот вопрос остается исключительно на совести самого автовладельца.
Между тем сотрудники ГИБДД Екатеринбурга фиксируют рост дорожно-транспортных происшествий по вине водителей такси или с их участием. В связи с этим в начале апреля в уральской столице прошли проверки соблюдения законодательства среди таксистов. В ходе рейдов инспекторы выявили факты, когда водители занимались таксомоторной деятельностью без соответствующих разрешающих документов. При этом таксисты часто не соблюдают правила перевозки пассажиров: например, везут детей без специальных удерживающих устройств.
По словам начальника Управления ГИБДД МВД России по Свердловской области Юрия Демина, проблема с таксистами стала актуальной с появлением диспетчерских служб, которые не отвечают за качество предоставляемых услуг, в отличие от официально зарегистрированных служб такси.
«Мы делаем периодически контрольную закупку, когда наш сотрудник звонит в такси и говорит: «Мне надо в аэропорт, со мной будет маленький ребенок». Приезжает гражданин государств СНГ, который два месяца назад сюда приехал. У него Daewoo Nexia, которую он взял у какого-то друга. И он вообще не имеет понятия. Помните тот анекдот: «Мне вот туда» — «Дорогу покажешь?». Мы проанализировали количество дорожно-транспортных происшествий с жителями стран СНГ. Мы пришли к убеждению, что 80%, это так называемые «бомбилы». Это «бомбилы», которые спешат, которые с нарушением правил дорожного движения пытаются эти функции выполнять», — рассказал он в минувшую среду на пресс-конференции в Екатеринбурге.
«Чтобы стать водителем на платформе Uber, вам необязательно оформлять лицензию или иметь собственный автомобиль. Требования зависят от города, однако минимальные условия едины: возраст от 21 года, наличие водительских прав, просмотр короткого обучающего видео. Необходимые документы: страховка, СТС, водительские права, паспорт. После прохождения регистрации вы пройдете проверку на наличие судимостей и задолженностей перед государством», — указано на сайте компании.
В объявлениях для водителей Екатеринбурга требования уточняют: необходим стаж вождения от 3 лет и личный автомобиль зарубежной марки не ранее 1998 года выпуска.
Однако низкие требования к водителям порой играют злую шутку с сервисами. Например, УрБК известны случаи, когда водители такси спрашивают у пассажиров, какую стоимость им выставили в приложении, а потом просят отменить заказ и оплатить его наличными. Такой вариант возможен, только если клиенты не подключили банковскую карту к аккаунту в приложении, и все же это позволяет водителю забрать себе всю сумму за выполненный заказ.
В региональном представительстве «Яндекса» УрБК сообщили, что не сталкивались с подобными случаями.
«К нам подобные обращения не поступали. Если у пассажира возникают вопросы, то мы рекомендуем обращаться в службу поддержки «Яндекс.Такси». Она работает круглосуточно без выходных и принимает обращения по телефону, электронной почте, мы получаем отзывы из приложения, а также мониторим публичные площадки: социальные сети, форумы и блоги. Служба поддержки оперативно решает любые вопросы клиентов такси, если они у них возникают. Если факт нарушения после обращения пользователя подтвердится, то водитель будет понижен в рейтинге или отстранен от выполнения заказов «Яндекс.Такси», — прокомментировала региональный представитель компании «Яндекс» Александра Репьева.
В официальной пресс-службе Uber также посоветовали обращаться в службу поддержки. Вместе с тем в компании не назвали, сколько сейчас водителей в Екатеринбурге подключено к сервису.
«У нас достаточное количество водителей, подключенных к платформе, чтобы удовлетворить спрос на поездки, и спрос высок. Система сбалансирована и работает эффективно. В целом в России с нами сотрудничают десятки тысяч водителей», — сообщили в пресс-службе сервиса.
Таким образом, «преступление» водителей остается идеальным. По большому счету пассажиру без разницы, куда пойдут его деньги — в карман водителя или на счет компании. Если в ходе поездки не возникло конфликтов, вряд ли пассажиры будут жаловаться в службу поддержки.
Вместе с тем можно ожидать и дальнейшего снижения цен на услуги такси в Екатеринбурге. Так, 11 апреля «Яндекс.Такси» ввел фиксированные тарифы на поездки по всей России. Можно ожидать, что вслед за этим ценовую линейку придется пересмотреть и другим компаниям, чтобы остаться конкурентоспособными.
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