Дайджест

Выходца из России подозревают в совершении теракта в Германии

Полиция Германии подозревает 28-летнего выходца из России в совершении теракта в Дортмунде. Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственные источники в следственных органах, передает портал «Газета.ру».



Как сообщает издание, подозреваемый уже задержан, однако официального подтверждения со стороны правоохранительных органов на данный момент нет.



11 апреля в Дортмунде перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако» возле автобуса немецкой команды произошел взрыв.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: