Дайджест
Выходца из России подозревают в совершении теракта в Германии
21 апрель 2017 (17:04)
Полиция Германии подозревает 28-летнего выходца из России в совершении теракта в Дортмунде. Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственные источники в следственных органах, передает портал «Газета.ру».
Как сообщает издание, подозреваемый уже задержан, однако официального подтверждения со стороны правоохранительных органов на данный момент нет.
11 апреля в Дортмунде перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако» возле автобуса немецкой команды произошел взрыв.
Как сообщает издание, подозреваемый уже задержан, однако официального подтверждения со стороны правоохранительных органов на данный момент нет.
11 апреля в Дортмунде перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако» возле автобуса немецкой команды произошел взрыв.
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