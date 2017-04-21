Кризис

В Екатеринбурге за месяц средняя стоимость проезда в такси сократилась на 11%

В Екатеринбурге средняя стоимость проезда в такси из расчета на 1 км пути в марте сократилась на 11% по отношению к февралю и составила 31,25 руб., следует из данных Росстата, опубликованных на портале ЕМИСС.



В годовом выражении поездки в такси в уральской столице в марте подешевели на 6,38%. Для сравнения, в Новосибирске средняя стоимость проезда в такси из расчета на 1 км пути в марте составила 27,83 руб. (рост на 1,68% к прошлому году), в Тюмени — 30,72 руб. (рост на 11,34%), в Перми — 25,32 руб. (сокращение на 2,8%), в Челябинске — 38,4 руб. (рост на 2,67%).



По Свердловской области средняя стоимость проезда в такси из расчета на 1 км пути в марте составила 27,94 руб. Это на 9,5% меньше, чем в феврале, и на 3,8% меньше уровня марта прошлого года.



В целом по России средняя стоимость проезда в такси из расчета на 1 км пути в марте составила 23,65 руб. Относительно февраля показатель сократился незначительно — на 0,3%, в годовом выражении, наоборот, вырос на 5,16%.

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