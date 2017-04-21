Дайджест
В Сирии погиб российский военный советник
21 апрель 2017 (13:11)
В Сирии погиб российский военный советник Сергей Бордов. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает РИА Новости.
По информации ведомства, он был убит в результате нападения боевиков на гарнизон. Он входил в группы военных советников и выполнял задачи по подготовке подразделения сирийских войск.
18 апреля СМИ сообщили о гибели в Сирии 21 российского военного в период с конца января по конец марта. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг эту информацию.
«Никаких официальных данных о якобы потерях в боях за Пальмиру не было, никогда не публиковалось и не существует в природе», — заявил он. По его словам, ни одно из имен, фигурировавших в списках, не принадлежит российским военнослужащим.
По информации ведомства, он был убит в результате нападения боевиков на гарнизон. Он входил в группы военных советников и выполнял задачи по подготовке подразделения сирийских войск.
18 апреля СМИ сообщили о гибели в Сирии 21 российского военного в период с конца января по конец марта. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг эту информацию.
«Никаких официальных данных о якобы потерях в боях за Пальмиру не было, никогда не публиковалось и не существует в природе», — заявил он. По его словам, ни одно из имен, фигурировавших в списках, не принадлежит российским военнослужащим.
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