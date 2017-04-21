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Коротко о событиях дня
21 апрель 2017 (09:38)
В 14.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная современным тенденциям развития антимонопольного регулирования в России. Заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский и руководитель Свердловского УФАС России Дмитрий Шалабодов обсудят национальный план развития конкуренции и федеральный закон «О государственном регулировании тарифов», расскажут о проконкурентной тарифной политике, обозначат результаты деятельности Свердловского УФАС России за первый квартал 2017 года.
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