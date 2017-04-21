Анонсы

Коротко о событиях дня

В 14.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная современным тенденциям развития антимонопольного регулирования в России. Заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский и руководитель Свердловского УФАС России Дмитрий Шалабодов обсудят национальный план развития конкуренции и федеральный закон «О государственном регулировании тарифов», расскажут о проконкурентной тарифной политике, обозначат результаты деятельности Свердловского УФАС России за первый квартал 2017 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: