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В Киеве осквернили памятник Николаю Ватутину
20 апрель 2017 (17:37)
В Киеве члены «Национального корпуса» повесили на установленный в Мариинском парке памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину табличку с надписью «Палач, уничтоженный украинскими националистами». Об этом радикалы сообщили на сайте организации.
«Несмотря на беды, которые были причинены Героем Советского Союза украинскому народу, в Киеве до сих пор стоит его памятник», — написали члены «Национального корпуса». По их словам, это является недопустимым, и организация решила «напомнить обществу, что это за личность».
15 марта Киевсовет разрешил демонтаж памятника красному командиру Николаю Щорсу, установленного в центре украинской столицы. Депутаты отметили, что монумент будет целесообразно разместить в Музее монументальной пропаганды СССР.
«Несмотря на беды, которые были причинены Героем Советского Союза украинскому народу, в Киеве до сих пор стоит его памятник», — написали члены «Национального корпуса». По их словам, это является недопустимым, и организация решила «напомнить обществу, что это за личность».
15 марта Киевсовет разрешил демонтаж памятника красному командиру Николаю Щорсу, установленного в центре украинской столицы. Депутаты отметили, что монумент будет целесообразно разместить в Музее монументальной пропаганды СССР.
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