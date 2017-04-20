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Во Владивостоке подросток разбил 12 автомобилей

20 апрель 2017 (17:37)

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении подростка, который в нетрезвом состоянии разбил 11 припаркованных автомобилей. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД, передает портал «Газета.ру».

Дело возбуждено по ст. 166 УК России (неправомерное завладение транспортным средством).

Сообщается, что 17-летний молодой человек украл ключи из автомастерской и скрылся в неизвестном направлении на транспортном средстве. Не справившись с управлением, подросток повредил припаркованные на придомовой территории автомашины.

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