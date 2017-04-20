На Среднем Урале новый виток массовых сокращений

В январе-марте 2017 года в центры занятости Свердловской области поступили сведения от 38 организаций о предполагаемом массовом увольнении 5 тыс. 539 человек, что более чем в два раза выше уровня аналогичного периода прошлого года (2 тыс. 678 человек). Кроме того, на Среднем Урале выросло число граждан, которые работают в режиме неполной занятости. Если на 1 апреля 2016 года их численность составляла 11 тыс. 495 человек, то на 1 апреля 2017 года — 14 тыс. 095 человек.В настоящее время 13 тыс. 708 сотрудников работают неполный день, 354 сотрудника находятся в простое по вине работодателя, 33 сотрудникам предоставили отпуск без сохранения заработной платы.К началу апреля 2017 года численность безработных в Свердловской области составила 32 тыс. 978 человек. Общая численность граждан, не имеющих работу, но активно ищущих ее (классифицируемых по методологии МОТ как безработные), составила 134,2 тыс. человек.«В общей численности безработных, зарегистрированных в центрах занятости, 61,6% составили граждане, уволившиеся по собственному желанию, 13,1% — в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности штата организации, 18,7% — потерявшие работу по другим причинам. Доля граждан, которые нигде не были трудоустроены более года, составляет 20,9%», — говорится в отчете департамента по труду и занятости Свердловской области.Доля граждан в возрасте 16-17 лет в общей численности безработных составила 0,5%, 18-19 лет — 2,3%, 20-24 года — 7,7%, 25-29 лет —11,2%, от 30 лет до предпенсионного возраста — 71%. Большинство граждан, которые получили этот статус, имеют среднее профессиональное образование (44,8%). 18,7% людей имеют высшее образование, 17,1% — среднее общее образование.В общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Свердловской области в отчетном периоде, наибольшая доля отмечена следующим видом занятий: неквалифицированные рабочие — 15,2%; квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта — 15%; операторы производственных установок и машин, сборщики и водители — 13,5%; работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности — 11,9%; специалисты высшего уровня квалификации — 11,7%; руководители — 9,2%.В январе-марте 2017 года по 13 профессиям отмечено избыточное предложение рабочей силы (резкое превышение числа безработных граждан над количеством вакансий той же профессии): техник, экономист, бухгалтер, инженер, слесарь по ремонту автомобилей, юрист, оператор электронно-вычислительных машин, продавец непродовольственных товаров, техник-технолог, менеджер, портной, электросварщик ручной сварки и товаровед.Согласно последнему исследованию портала «Зарплата.ру», самой популярной причиной увольнений жителей Екатеринбурга является формулировка «несоответствие должности». Из-за нее в разное время теряли работу 58% опрошенных горожан.«Для 67% екатеринбуржцев увольнение по инициативе работодателя стало полной неожиданностью, 90% считают, что с ними поступили несправедливо. 41% опрошенных выплатили денежную компенсацию при увольнении. Чаще всего, в 52% случаев, работодатель выплачивал уволенному сотруднику всю зарплату (оклад плюс премия), 40% екатеринбуржцам платили только окладную часть, а остальным вообще выплатили сумму, никак не привязанную к зарплате. 20% получили в качестве компенсации три полных зарплаты», — сообщила руководитель пресс-службы портала «Зарплата.ру» Ольга Павлюченко.По ее словам, несмотря на увольнение по инициативе работодателя, 68% горожан писали заявление по собственному желанию, 27% — по соглашению сторон. 5% опрошенных были уволены по статье, однако соответствующую запись сделали только у 18% из них. Остальные писали заявление по соглашению сторон (22%) и по собственному желанию (60%).Из этого опроса можно сделать вывод, что в Свердловской области наблюдается достаточно много увольнений, которые не попадают в официальную статистику регионального департамента по труду и занятости. Чаще всего работодатели договариваются о том, чтобы сотрудник сам написал заявление, или используют формулировку «по соглашению сторон».