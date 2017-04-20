Росатом нарастил портфель зарубежных заказов

Госкорпорация «Росатом» подготовила материалы к ежегодному отчету в Госдуме РФ об итогах 2016 года. Согласно представленным документам, все основные показатели деятельности, поставленные перед госкорпорацией наблюдательным советом, выполнены в полном объеме. Свой вклад в достижения атомщиков внесли и предприятия Свердловской области, в частности, Белоярская АЭС, Уральский электрохимический комбинат, «СвердНИИхиммаш», комбинат «Электрохимприбор».Как сообщает пресс-служба правительства РФ, скорректированный свободный денежный поток ГК «Росатом» в 2016 году достиг 264 млрд руб. (целевой показатель — 240 млрд руб.); прирост консолидированной производительности труда — 110,5% к базе 2011 года (целевой показатель — 109,7%). Выработка электроэнергии на атомных станциях России в 2016 году составила рекордные 196,4 млрд кВт/ч (задание ФАС — 195,22 млрд кВт/ч).«Осенью 2016 года сдан в промышленную эксплуатацию энергоблок с быстрым реактором БН-800 на Белоярской АЭС (г. Заречный). Эксплуатация этого энергоблока позволяет не только решить энергетические проблемы Свердловской области, но и отработать быстрые реакторные технологии и новые типы топлива. В настоящее время работы по возведению новых энергоблоков идут на Нововоронежской, Ленинградской, Ростовской и Курской АЭС», — рассказали в пресс-службе правительства.Добыча урана на добывающих предприятиях России в 2016 году составила 3 004 т. В части его обогащения высоких показателей добилось АО «Уральский электрохимический комбинат» в г. Новоуральске: его выручка за указанный период составила 22,9 млрд руб., что выше уровня 2015 года на 7,4%.Кроме того, развивается отечественное станкостроение на предприятиях ядерно-оружейного комплекса ГК «Росатом». В отчете отмечены достижения таких уральских организаций, как ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области) и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной Свердловской области). Государственный оборонный заказ предприятиями комплекса выполнен на 100%.Особое внимание в документе уделено портфелю зарубежных заказов госкорпорации, который формируется на 10 лет вперед и по итогам 2016 года превысил 130 млрд долл. США. Это на 20% превышает показатель 2015 года.Так, крупный итог года — заключение топливной компанией «ТВЭЛ» коммерческого контракта на поставку топлива «ТВС-Квадрат» шведскому оператору и контракта на его опытно-промышленную эксплуатацию в США.Еще одним важным событием стала сдача заказчику двух первых энергоблоков АЭС «Куданкулам» в Индии. В 2017 году будут развернуты активные строительные работы на площадках строительства 3-го и 4-го энергоблоков этой станции.Следует отметить, что АО «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург) изготовило для энергоблоков № 1 и № 2 индийской атомной электростанции электронагреватели системы сжигания водорода. Сумма контракта, заключенного в апреле 2016 года, составила более 21 млн руб. Кроме того, в июле 2016 года предприятие завершило отгрузку оборудования для строящихся энергоблоков № 3 и № 4 Тяньваньской АЭС в Китае на сумму более 30 млн руб.«СвердНИИхиммаш» на протяжении десятилетий поддерживает и укрепляет производственные связи со своими партнерами, поставляя качественное и долговечное оборудование для АЭС, радиохимических производств и промышленных предприятий. Данная поставка характеризует «СвердНИИхиммаш» не только как ведущего разработчика, но и как надежного изготовителя оборудования различной сложности для атомной отрасли», — отметил и.о. директора по маркетингу и преддоговорной работе АО «СвердНИИхиммаш» Дмитрий Иванов.Среди других значимых событий в сфере международного сотрудничества ГК «Росатом» — закладка первого камня на 2-м и 3-м энергоблоках АЭС «Бушер-2» в Иране, а также подготовка к подписанию контракта с Египтом: речь идет о сооружении первой в стране атомной электростанции «Аль-Дабаа». Следует отметить, что кадры для нее будет готовить Уральский федеральный университет.Напомним, ГК «Росатом» сегодня объединяет более 360 предприятий атомной отрасли. В состав госкорпорации входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот.