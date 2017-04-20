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В Озерске завершился Пасхальный фестиваль Группы ЧТПЗ

В Озерске завершился Пасхальный фестиваль «Чудо весны», который был организован в рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«С 15 по 18 апреля более 1 тыс. детей приняли участие в конкурсе рисунков, приходском празднике, масштабном концерте и анимационном представлении. Несколько десятков семей в пасхальную неделю посетили на дому пожилых нуждающихся озерчан, поздравили воспитанников дома-интерната для детей-инвалидов. Завершился фестиваль концертом симфонического оркестра и солистов Челябинского театра оперы и балета им. М.И.Глинки. Его гостями стали 600 человек, среди которых прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы, представители ветеранских объединений и музыкальной общественности, люди с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники учреждений социальной защиты. Музыканты исполнили лучшие произведения российских композиторов-классиков», — говорится в сообщении.



В мероприятии приняли участие настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Дмитрий Шорин, первый заместитель министра культуры Челябинской области Григорий Цукерман, глава Озерского городского округа Олег Костиков и глава администрации Евгений Щербаков.



«Пасхальный фестиваль «Чудо весны» дал старт благотворительной программе «Росток» для семей города Озерска, которая нацелена на содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. В 2017 году Группа ЧТПЗ продолжит знакомить озерчан с лучшими творческими коллективами, педагогами, мастерами народных ремесел. Это позволит в доступной форме приобщить детей к истории, искусству и православным ценностям. Уверена, каждый юный участник благотворительной программы, словно росток, будет развиваться добрым, храбрым и честным», — отметила руководитель благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.



В 2017 году в рамках благотворительной программы «Росток» в Озерске также пройдут Дни славянской письменности и культуры, в летние месяцы на территории храма для детей будут организованы выступления творческих коллективов и мастер-классы. В честь 5-летия освящения городского храма Покрова Пресвятой Богородицы состоится фестиваль колокольных звонов «Озерский благовест», а праздник Покров Пресвятой Богородицы будет отмечен концертом лучших камерных хоров Урала. Масштабная программа благотворительных мероприятий продолжится в январе 2018 года во время празднования Рождества Христова. По предварительным подсчетам, в течение года ее зрителями и участниками станут около 4 тыс. детей и подростков города Озерска.

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