Дайджест
ФК «Барселона» вылетел из Лиги чемпионов
20 апрель 2017 (13:40)
ФК «Ювентус» сыграл вничью с «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Чемпионат.ком».
Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился со счетом 0:0.
Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей. Первый поединок завершился победой туринцев со счетом 3:0.
Главный тренер каталонцев Луис Энрике ставил команде задачу забить сопернику пять мячей. Также он просил болельщиков не уходить с трибун и до конца поддерживать команду.
Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился со счетом 0:0.
Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей. Первый поединок завершился победой туринцев со счетом 3:0.
Главный тренер каталонцев Луис Энрике ставил команде задачу забить сопернику пять мячей. Также он просил болельщиков не уходить с трибун и до конца поддерживать команду.
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