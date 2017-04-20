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ФК «Барселона» вылетел из Лиги чемпионов

ФК «Ювентус» сыграл вничью с «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Чемпионат.ком».



Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился со счетом 0:0.



Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей. Первый поединок завершился победой туринцев со счетом 3:0.



Главный тренер каталонцев Луис Энрике ставил команде задачу забить сопернику пять мячей. Также он просил болельщиков не уходить с трибун и до конца поддерживать команду.

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