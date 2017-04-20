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Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших россиян в 2017 году

Издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг богатейших предпринимателей России.



Список второй раз подряд возглавил Леонид Михельсон, совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк». Его состояние Forbes оценил в 18,4 млрд долл. США.



Второе место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние оценено в 17,5 млрд долл. США. Третье — владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с оценкой состояния в 16,1 млрд долл. США.



Cовокупное состояние 200 богатейших бизнесменов выросло за год на 100 млрд долл. США, до 460 млрд долл. Число долларовых миллиардеров увеличилось с 77 до 96. Порог отсечения повысился до 500 млн с 350 млн долл. США в прошлом году.



Никогда прежде входной билет в список Forbes не стоил так дорого. Для попадания в первую десятку рейтинга бизнесмен должен обладать состоянием 12,4 млрд долл. США (год назад — 8,7 млрд долл. США).

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