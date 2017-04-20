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В Екатеринбурге запретят остановку транспорта на участках трех улиц
20 апрель 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. В Екатеринбурге еще на трех улицах установят знаки «Остановка запрещена», говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
«Ограничения связаны с многочисленными обращениями граждан, а также с увеличением пропускной способности. Таким образом, соответствующие знаки будут установлены во второй декаде мая текущего года на участках улиц: Ткачей от Луначарского до Мичурина (с обеих сторон), Мичурина от Ткачей до Большакова (с обеих сторон) и Декабристов от Мичурина до Декабристов, 14», — говорится в сообщении.
«Ограничения связаны с многочисленными обращениями граждан, а также с увеличением пропускной способности. Таким образом, соответствующие знаки будут установлены во второй декаде мая текущего года на участках улиц: Ткачей от Луначарского до Мичурина (с обеих сторон), Мичурина от Ткачей до Большакова (с обеих сторон) и Декабристов от Мичурина до Декабристов, 14», — говорится в сообщении.
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