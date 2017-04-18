Кризис
За 2016 год бренд «Билайн» потерял половину своей стоимости
18 апрель 2017 (17:54)
За пошедший 2016 год бренд компании «Билайн» потерял 50% от своей стоимости. На начало 2017 года бренд стоил 79,291 млн руб. Об этом сообщает исследовательская компания Brand Finance.
Также за 2016 год подешевел бренд компании «Лукойл» — минус 30% от стоимости, и сейчас он стоит 283,94 млн руб.
В список самых дорогих компаний, которые за прошлый год снизили стоимость своего бренда, также вошли банк ВТБ — минус 24% до 106,37 млн руб., МТС — минус 18% до 93,11 млн руб., Роснефть — минус 8% до 180,06 млн руб. и Газпром — минус 6% до 305,31 млн руб.
Также за 2016 год подешевел бренд компании «Лукойл» — минус 30% от стоимости, и сейчас он стоит 283,94 млн руб.
В список самых дорогих компаний, которые за прошлый год снизили стоимость своего бренда, также вошли банк ВТБ — минус 24% до 106,37 млн руб., МТС — минус 18% до 93,11 млн руб., Роснефть — минус 8% до 180,06 млн руб. и Газпром — минус 6% до 305,31 млн руб.
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