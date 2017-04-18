Дайджест

В Киргизии школьники отравились газом

18 апрель 2017 (17:24)

В Иссык-Кульской области Киргизии школьники отравились во время уроков неизвестным газом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

«Несчастный случай произошел в средней школе города Балыкчи», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что прибывшие в образовательное учреждение спасатели на месте оказали первую помощь двум учителям и двум ученикам. По информации пресс-службы, все пострадавшие в результате отравления газом доставлены в местную больницу.

«Пятеро детей сейчас находятся в реанимации, еще пятеро — в отделении травматологии», — добавляют в чрезвычайном ведомстве. Также уточняется, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время на месте ЧП проводятся следственные мероприятия.

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