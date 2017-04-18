Дайджест
Савченко рассказала о поражении Украины на Донбассе
18 апрель 2017 (17:23)
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что Украина терпит поражение в Донбассе. Об этом она сказала телеканалу ZIK.
«Мы теряем наши оккупированные территории (так в Киеве называют самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики). Не хочу пророчить что-то плохое, но это физическое чувство. Как у летчиков — летчик же не просто летает и видит, он чувствует всеми фибрами этот полет. Так же иногда и чувствуешь ситуацию — мы теряем именно из-за политических неуверенных и нечетких действий, которые сделала украинская власть за эти три года», — заявила Савченко.
По ее словам, киевские власти упустили время, стратегическое преимущество, возможности развернуть игру в свою сторону. Она добавила, что Украину и республики Донбасса сейчас связывает только вопрос обмена пленными.
«Мы теряем наши оккупированные территории (так в Киеве называют самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики). Не хочу пророчить что-то плохое, но это физическое чувство. Как у летчиков — летчик же не просто летает и видит, он чувствует всеми фибрами этот полет. Так же иногда и чувствуешь ситуацию — мы теряем именно из-за политических неуверенных и нечетких действий, которые сделала украинская власть за эти три года», — заявила Савченко.
По ее словам, киевские власти упустили время, стратегическое преимущество, возможности развернуть игру в свою сторону. Она добавила, что Украину и республики Донбасса сейчас связывает только вопрос обмена пленными.
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