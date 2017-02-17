Кризис

В Свердловской области на 0,9% выросло число заемщиков старше 65 лет

По итогам 2016 года в Свердловской области доля заемщиков старше 65 лет составила 3,6%, что на 0,9% выше показателя 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Помимо этого, за прошедший год на 1,8% выросла доля заемщиков от 30 до 39 лет. На конец 2016 года доля таких клиентов составила 33,4%.



Между тем за 12 месяцев 2016 года на 0,7% снизилось число заемщиков в возрасте от 25 до 29 лет — 14,7% от общего количества. Также на 0,4% уменьшилось число заемщиков до 25 лет. Их доля в общем объеме на 1 января 2017 года составила 4,8%.



Всего, по данным НБКИ, на начало 2017 года по России доля заемщиков в возрасте от 30 до 39 лет в общей структуре российских заемщиков составила 31%, увеличившись с начала 2016 года на 0,6%. Столь же серьезную динамику роста показала и доля самых «возрастных» заемщиков — свыше 65 лет. Их доля в портфеле составила 4%, а рост — 0,6%.



В свою очередь, самые молодые заемщики в возрасте до 25 лет и в диапазоне от 25 до 29 лет сократили свои доли в общей структуре на 0,5%, 1,1% до 4,9% и 14,5% соответственно. Также несколько сократилась доля заемщиков, возраст которых приближается к пенсионному (от 50 до 59 лет). Их представительство в структуре заемщиков сократилось на 0,2 п.п. и составило 17,7%.

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