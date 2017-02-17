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ЦБ ужесточает требования к отчетности НПФ

УрБК, Москва, 17.02.2017. Банк России ужесточает требования к отчетности негосударственных пенсионных фондов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Согласно новому указанию регулятора, НПФ будут не только отчитываться о сделках со связанными лицами и составе инвестиционного портфеля, но и предоставлять подробную информацию по обязательствам перед клиентами.



«В настоящее время указание находится на регистрации в Минюсте», — сообщили в пресс-службе Банка России.



Это означает, что к середине марта, после опубликования, проект указания ЦБ «О формах, сроках и порядке представления в Банк России отчетности НПФ» может вступить в силу.



Как следует из документа, который должен заменить четыре действующих приказа ФСФР, регулятор серьезно ужесточает требования к отчетности НПФ: как в количественном выражении (вводятся четыре новых ежемесячных отчета, шесть ежеквартальных и два ежегодных), так и в качественном. Сейчас промежуточная отчетность фондов доступна лишь регулятору. Большинство НПФ публично раскрывают финансовую информацию только раз в год. С вступлением в силу нового указания ситуация кардинально изменится.



«Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда должна быть раскрыта в течение 40 календарных дней после окончания первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев календарного года на официальном сайте НПФ», — сообщили в пресс-службе Банка России.



Как отмечают в ЦБ, увеличение периодичности представления отчетности НПФ позволит «повысить прозрачность участников рынка для регулятора для осуществления более качественного надзора».

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