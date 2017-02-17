Дайджест

Хабаровские живодерки признали свою вину

17 февраль 2017 (13:15)

Обвиняемые в жестоких истязаниях и убийствах животных девушки полностью признали свою вину. Об этом «Интерфаксу» сообщил прокурор отдела управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе Игорь Острянин.

Он добавил, что обвиняемые раскаиваются в совершенных деяниях. По словам прокурора, экспертиза показала, что девушки не страдают и не страдали ранее каким-либо психическим расстройством.

«В действиях обеих фигуранток дела о жестоком обращении с животными имеются признаки садистских методов, жестокости и агрессии. Они в полной мере осознавали фактический характер и общественную опасность происходящего», — уточнил Острянин.

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