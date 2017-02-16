Капремонт нерешенных проблем

В 2017 году заканчивается реализация краткосрочной программы капитального ремонта в Свердловской области. Однако проблемы, связанные с проектом, остались те же, что и при старте. Чиновники жалуются на недопуск работников в помещения собственниками квартир, недостаток квалифицированных кадров, а иногда и местные власти, которые то документы долго готовят, то не по тем домам. Оптимизм вызывает лишь высокая собираемость по взносам среди граждан, в которую не особо-то и верили при запуске проекта. Но какой от нее толк, если региональный оператор все равно не успевает потратить все собранные со свердловчан деньги.Если говорить о проблемах, которые препятствуют успешному капитальному ремонту в многоквартирных домах, первым на ум приходит нежелание граждан платить взносы. Появление новой строки в квитанциях за коммунальные услуги практически совпало по времени с резкой девальвацией рубля, введением санкций и падением реальных доходов населения. В 2014 году россияне активно призывали отменить новые сборы, еще в прошлом году некоторые партии выстраивали свои кампании на заверении в этом.Но как показывает практика, жители исправно платят. По данным аппарата полпреда президента РФ в УрФО, на начало 2017 года плановая собираемость в регионах округа достигает 80%, а в отдельных регионах — 84,5%. В Свердловской области показатель немногим ниже — 83,9%.«Когда начиналась реализация программы капитальных ремонтов, предполагалось, что основной проблемой будет сбор денежных средств в этих фондах, что граждане не будут вносить деньги, и капитальный ремонт будет проводить не на что. Но время показало, что проблема не в этом. На 1 октября 2016 года те средства, что были аккумулированы в региональных фондах, были использованы лишь на 50%. То есть то, что собрали, не могут использовать», — сказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских.На сегодняшний день по вовлечению средств в программу капремонта лидирует Югра, отметил он. Свердловская область, на долю которой, по словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, приходится 60% всех многоквартирных домов, отремонтированных в рамках программы в УрФО, оказалась в аутсайдерах.Пожалуй, одной из причин можно назвать низкое качество проведенных работ. Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов отказывается оплачивать подрядчикам проведенные работы, пока они не пройдут акт приемки. В случае, если качество работ окажется неудовлетворительным, подрядчику придется их переделывать.Однако в то же время в регионе наблюдается острый дефицит компаний, которые, в принципе, могут участвовать в конкурсах на проведение капитального ремонта. В итоге это приводит к тому, что одна компания может выиграть больше конкурсов, чем в состоянии отремонтировать домов, и вынуждена обращаться к субподрядчикам. Те, в свою очередь уже вынуждены экономить и на качестве материалов, и квалификации работников.Отдельно региональные чиновники отмечают недостаток в регионе специалистов, которые готовы ремонтировать объекты без выселения собственников.«Следующая особенность — отсутствие специалистов, в первую очередь рабочих специальностей, имеющих опыт и квалификацию для работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах без отселения граждан. Такого объема работ по капитальному ремонту в Свердловской области, да и в целом по Российской Федерации никогда не проводилось. И выявился острый дефицит таких средств. Далеко не все строительные организации и специалисты, работающие на стройках, готовы работать в присутствии жителей. И нехватка таких специалистов остро сказалась, которые работают с современными строительными материалами», — отметил Николай Смирнов.В связи с этим не исключено, что со следующего года региональному оператору придется включать в смету по капитальному ремонту услуги психологов. В конце концов помощь может понадобиться не только стеснительным строителям, но и самим собственникам, для которых ремонт без отселения — не меньший стресс.С этим косвенно связана следующая проблема, на которую делают особый упор ремонтники — недопуск работников в помещения со стороны собственников. В некоторых случаях ее ставят даже на первое место.«Первая проблема — отказ в допуске подрядных организаций к общедомовому имуществу многоквартирного дома как со стороны управляющих компаний, так и со стороны собственников. Для решения данного вопроса муниципальным образованиям совместно с региональным оператором следует объяснить собственникам помещений саму необходимость проведения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в полном объеме», — отчитался сегодня на совещании регионального правительства заместитель губернатора Сергей Швиндт.С этой проблемой ремонтники столкнулись еще на старте программы, но за два года она так и не была решена. Между тем сами жители неоднократно утверждали, что просто не знают, когда очередь дойдет до их квартиры — как правило, объявления о сроках проведения работ весьма размыты. У работающих граждан просто нет возможности в течение, например, недели, оставаться дома в ожидании работников.Остается нерешенной и проблема с включением в программу домов в аварийном состоянии или с нецелесообразностью проведения капремонта. Ко второй группе относят дома, стоимость работ в которых превысит сумму, собранную жителями по взносам за 30 лет. При этом если в первую волну попали такие дома, то сбудутся предсказания пессимистов — и вся программа окажется не более чем пирамидой.