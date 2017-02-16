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Маккейна запугали «русскими хакерами»

Пранкеры Вован и Лексус в разговоре с американским сенатором Джоном Маккейном сказали, что его телефон может прослушиваться «русскими хакерами Абырвалгом и Славиком». Об этом сообщает РЕН ТВ.



Политик заявил, что теперь будет внимательнее относиться к тому, что говорит по мобильному.



«Я очень благодарен вам за эту информацию. Буду, конечно, следить за содержанием моих разговоров, что касается вопросов национальной безопасности», — пообещал республиканец.



Речь также шла о санкциях, введенных Вашингтоном против Москвы.



«Если президент захочет снять ограничения, то мы будем действовать на законодательном уровне. Это точно не будет легко, но мы точно будем стараться. Я не могу предсказать, что будет делать этот президент. Поэтому мы должны продолжать давить», — признался сенатор, который является сторонником жесткого подхода к отношениям с Россией.

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